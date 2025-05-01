«Η συμφωνία για τα ορυκτά ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ σημαίνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάγκασε τελικά το Κίεβο να πληρώσει για αμερικανική βοήθεια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας την είδηση για την υπογραφή της «ιστορικής» συμφωνίας, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη σημασία της.

«Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν για στρατιωτικές προμήθειες με τον εθνικό πλούτο μιας χώρας που χάνεται», σημείωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το Κρεμλίνο δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει επισήμως τη συμφωνία που υπεγράφη χθες, Τετάρτη, η οποία θα προσφέρει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για τα ουκρανικά ορυκτά και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει την αποπληρωμή των χρημάτων που έχουν δαπανήσει οι ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι στιγμής.

«Ο Μπάιντεν τους έδωσε 350 δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο Τραμπ και συνέχισε προσθέτοντας: «Κάναμε μια συμφωνία όπου θεωρητικά παίρνουμε πολύ περισσότερα από τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια».

Πηγή: skai.gr

