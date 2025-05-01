Τούρκοι αναλυτές: «Ο Μητσοτάκης είπε πως το Αιγαίο είναι δικό του, ενώ εμείς περιορίσαμε τα δικαιώματά μας»

Για υποχωρητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο κατηγορούν Τούρκοι αναλυτές την τουρκική ηγεσία, με αφορμή τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Τζιχάντ Γιαϊτζί, ναύαρχος εν αποστρατεία, «ο Μητσοτάκης έκανε μια κίνηση και είπε πως το Αιγαίο είναι δικό, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία περιόρισε τα δικαιώματά της».

«Δείτε τι λέει ο Μητσοτάκης, αυτά είναι τα ανώτατα όρια. Ο Μητσοτάκης το έκανε αυτό. Το 2023 υπήρξε ο χάρτης της Σεβίλλης όπου η Κύπρος σχεδίασε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και καθόρισε τα σύνορα», ανέφερε ο Γιαϊτζί.

Ο Τούρκος ναύαρχος εν αποστρατεία πρόσθεσε: «Το 2025 έκαναν αυτό και εφάρμοσαν τον χάρτη της Σεβίλλης και μας άφησαν έναν τόσο μικρό χώρο. Δείχνουν το Αιγαίο σαν να είναι δικά τους, όλα τα ύδατα, φτάνουν μέχρι τις ακτές μας, όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή το Αϊβαλί, η Σμύρνη, το Κουσάντασι. Όπου ακουμπάει το νερό έφτασαν εδώ. Σύμφωνα με τη δήλωση Μητσοτάκη, είπαν πως αυτή είναι η υφαλοκρηπίδα τους. Έτσι στις περιοχές αυτές έκαναν Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Ενώ εμείς περιορίσαμε τον εαυτό μας κι ενώ έχουμε αντικείμενες ακτές με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη, με τον Λίβανο, με τη Συρία. Ενώ εκείνοι σχεδίασαν τα ανώτατα όρια, εμείς περιοριστήκαμε από τα δικαιώματά μας που προκύπτουν από το Δίκαιο της Θάλασσας».

Πηγή: skai.gr

