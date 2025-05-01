Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σήμερα σε πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην πόλη Ολέτσκι που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος της περιοχής.

«Γύρω στις 09:30 στο Ολέτσκι, στην περιοχή της κεντρικής αγοράς, Ουκρανοί στρατιώτες εξαπέλυσαν μαζικό πλήγμα με drones (…) σε αμάχους. Πολλοί άνθρωποι βρισκόντουσαν στην αγορά την ώρα της επίθεσης», ανέφερε ο διορισθείς από τη Μόσχα περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Σάλντο σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα, υπάρχουν τουλάχιστον 7 νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες», πρόσθεσε.

Επίσης ανήρτησε βίντεο που φέρεται ότι είναι από το σημείο της επίθεσης και έχει τραβηχτεί από τον αέρα –δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές αν είναι αυθεντικό – στο οποίο φαίνεται καπνός να βγαίνει από μικρά κτίρια.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Kiev Regime forces have targeted a civilian market in Alyoshki, Kherson Region, using drones.



According to local governor Vladimir Saldo, at least 7 people were killed and over 20 wounded in the strike.



Reports suggest Ukrainian FPV drones were used to "finish off"… pic.twitter.com/bWPtOoVY6z — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 1, 2025

Σε ξεχωριστό μήνυμά του, επίσης στο Telegram, ο ίδιος κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι εξαπέλυσε νέα drones μετά το πρώτο κύμα της επίθεσης για να «αποτελειώσει τους επιζώντες» εκεί.

Η πόλη Ολέτσκι, η οποία είχε περίπου 20.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, σε τομέα που τελεί υπό ρωσική κατοχή, και σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων ανατολικά της Χερσώνας, της πρωτεύουσας της περιφέρειας, την οποία είχε επίσης καταλάβει η Μόσχα προτού ανακτηθεί ο έλεγχός της από τον ουκρανικό στρατό το φθινόπωρο του 2022.

