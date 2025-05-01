Τουλάχιστον 7 ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν ότι στέλνουν βοήθεια στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται γύρω από την Ιερουσαλήμ.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης και πυροδοτήθηκε από τις ζεστές, ξηρές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους. Αρκετές κοινότητες εκκενώθηκαν προληπτικά ενώ τουλάχιστον 12 άτομα νοσηλεύτηκαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Η Ιταλία, η Κροατία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ρουμανία η Βόρεια Μακεδονία και η Κύπρος στέλνουν σήμερα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούμουν στο μέτωπα της πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξε τον στρατό να αναπτύξει μονάδες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται για «εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση» και προειδοποίησε χθες για τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών στην πόλη της Ιερουσαλήμ.

Πολλοί δρόμοι, που είχαν κλείσει λόγω των πύρινων μετώπων, ξανάνοιξαν σήμερα ενώ πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική εορτή της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, σήμερα, ακυρώθηκαν.

Την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την παροχή βοήθειας στο Ισραήλ για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών στο Ισραήλ.

Έχουμε ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία και την Ιταλία βρίσκονται καθ' οδόν για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Αυτή είναι η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη».

Πηγή: skai.gr

