Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ στα μέτρα του Τραμπ

Απέτρεψαν τελικά Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ την έναρξη ενός *εμπορικού πολέμου*, ωστόσο η συμφωνία που επήλθε προκαλεί έντονες αντιδράσεις καθώς η Κομισιόν φέρεται να προέβη σε σημαντικές υποχωρήσεις προς ικανοποίηση του Αμερικανού προέδρου.

Μετά από έντονες και μακρές διαπραγματεύσεις στη Σκωτία, οι Βρυξέλλες συμφώνησαν στην επιβολή δασμών 15% για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ – μεταξύ άλλων για αυτοκίνητα και φαρμακευτικά σκευάσματα. Σε *αντιπαροχή*, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι τοποθετήσεις φον ντερ Λάιεν και Τραμπ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για εξασφάλιση *βεβαιότητας και προβλεψιμότητας*, τονίζοντας πως *πετύχαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε* σε μια συμφωνία που αντικειμενικά αποτελεί σημαντική διπλωματική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, *αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ποτέ*.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Η κα Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «σταθεροποιήθηκε ένας ενιαίος συντελεστής δασμών 15% στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών», καλύπτοντας κύριους κλάδους όπως τα αυτοκίνητα, οι ημιαγωγοί και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Επισήμανε ότι αυτό παρέχει τη *σαφήνεια που χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις* εν μέσω αβεβαιότητας.

Σημαντικό είναι επίσης πως η συμφωνία προβλέπει μηδενικούς δασμούς για συγκεκριμένες κατηγορίες – όπως αεροσκάφη και εξαρτήματά τους, κάποιες χημικές ενώσεις, ορισμένα γενόσημα φάρμακα, εξοπλισμό για ημιαγωγούς, συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα και κρίσιμες πρώτες ύλες. Ωστόσο, οι δασμοί 50% για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ διατηρούνται, με τη δέσμευση ότι θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για μελλοντική τους μείωση. Η κα Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις χθεσινές συνομιλίες με τον Τραμπ *δύσκολες αλλά δίκαιες*, ενώ αποκάλυψε πως αποφεύχθηκε η *επιβολή δασμών 30%* που θα οδηγούσε σε νέα κρίση.

Ενεργειακές Συμφωνίες και Αντιδράσεις

Στα πλαίσια της νέας ευρωαμερικανικής σχέσης, η ΕΕ αναλαμβάνει την *αγορά αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων αξίας 250 δισ. δολαρίων ετησίως* για την επόμενη τριετία, κίνηση που εκλαμβάνεται και ως προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία.

Ικανοποίηση εκφράζει το Βερολίνο, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να σημειώνει πως *αποφεύχθηκε μια αχρείαστη κλιμάκωση των διατλαντικών σχέσεων*. Παρά ταύτα, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς ο δασμός 15% θεωρείται υψηλός. Στο ίδιο κλίμα και η Ρώμη, με τη πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να τονίζει ότι *Βρυξέλλες και κράτη-μέλη απέφυγαν την παγίδα εκείνων που επιδίωκαν μετωπική σύγκρουση* με τις ΗΠΑ.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.