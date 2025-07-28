Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης συμφώνησαν σε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για να τερματιστούν τις συνοριακές συγκρούσεις, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, μετά από συνομιλίες που είχαν στη χώρα του οι δύο πλευρές.

Η κατάπαυση του πυρός ξεκινάει τα μεσάνυχτα ενώ αύριο το πρωί ενώ θα ακολουθήσει μια άτυπη συνάντηση των στρατιωτικών διοικητών.

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός Καμπότζης εξέφρασε την ικανοποίησή του με το σημερινό αποτέλεσμα των συνομιλιών τονίζοντας πως οι κάτοικοι και των δύο πλευρών θα μπορούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης για τον «εποικοδομητικό διάλογο» καθώς και τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κίνα για τη συμβολή τους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης αντίστοιχα τόνισε πως η χώρα του είναι προσηλωμένη στην ειρήνη.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 33 στρατιώτες και άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ χιλιάδες Ταϊλανδοί και Καμποτζιανοί έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές τους από την έναρξη των συγκρούσεων στις 24 Ιουλίου, ενώ οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνταν για το ποιος ξεκίνησε τη μεταξύ τους σύγκρουση.

Η Ταϊλάνδη ισχυριζόταν ότι οι μάχες ξεκίνησαν όταν ο στρατός της Καμπότζης έστειλε drones για να παρακολουθήσουν τις ταϊλανδέζικες δυνάμεις κοντά στα σύνορα. Η Καμπότζη από τη μεριά της ανέφερε ότι οι Ταϊλανδοί στρατιώτες παραβίασαν μια προηγούμενη συμφωνία προχωρώντας προς έναν ναό των Χμερ-Ινδουιστών.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών μετράει πάνω από έναν αιώνα, όταν τα σύνορα των δύο χωρών ορίστηκαν μετά τη γαλλική κατοχή της Καμπότζης.

