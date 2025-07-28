Άφωνοι και σοκαρισμένοι οι επιβάτες μιας πτήσης της Delta Airlines, είδαν τον πιλότο του αεροπλάνου τους να συλλαμβάνεται, αμέσως μόλις προσγειώθηκαν στο Σαν Φρανσίκσο. Το περιστατικό συνέβη του Σάββατο και η κινηματογραφική σύλληψη του κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο έγινε viral.

Αμέσως μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε - και ενώ οι επιβάτες είχαν σηκωθεί και ετοιμάζονταν για αποβίβαση - οι πόρτες άνοιξαν και περίπου 10 ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στο αεροσκάφος, «πριν προλάβει κανείς να φύγει».

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί «εισέβαλαν στο πιλοτήριο, έδεσαν τον συγκυβερνήτη, τον συνέλαβαν, τον συνόδευσαν στον διάδρομο και τον κατέβασαν από το αεροπλάνο», είπε μία επιβάτης που είδε όλη τη δοκιμασία.

«Μια ομάδα ανθρώπων με διακριτικά, όπλα και σήματα διαφόρων υπηρεσιών περνούσαν μέσα από τον διάδρομο προς το πιλοτήριο», δήλωσε η Σάρα Κρίστιανσον στην εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Μάλιστα, το πλήρωμα της πτήσης ήταν το ίδιο ταραγμένο με τους επιβάτες καθώς δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε. «Ο άλλος πιλότος μας είπε ότι ήταν εξίσου μπερδεμένος από τη σύλληψη», είπε η Κρίστιανσον.

Σύμφωνα με το Fox News, η σύλληψη του συγκυβερνήτη - τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί - έγινε με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (παιδικής πορνογραφίας).

Αφού ο πιλότος συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο, μια άλλη ομάδα αστυνομικών και πρακτόρων ανέβηκε στο αεροσκάφος για να πάρει τις αποσκευές του.

Υποψίες για σύλληψη «παράτυπου μετανάστη»

Στην έφοδο και σύλληψη του συγκυβερνήτη συμμετείχαν και πράκτορες από τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), ένα τμήμα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Αυτό το γεγονός εγείρει ερωτήματα αν ο πιλότος θεωρούνταν «παράτυπος μετανάστης».

«Ήταν εξοργιστικό να βλέπω κάποιον να εξαφανίζεται μπροστά μου», είπε η επιβάτης – αυτόπτης μάρτυρας, χρησιμοποιώντας την γλώσσα που χρησιμοποιούν οι επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ για να περιγράψουν τις συλλήψεις παράνομων μεταναστών από την ICE.

Η HSI δεν έχει διευκρινίσει γιατί συνελήφθη ο πιλότος ή αν η μεταναστευτική του ιδιότητα είχε κάποια σχέση με το περιστατικό.

Η Delta Air Lines παρέπεμψε για απαντήσεις στις αρχές επιβολής του νόμου.



Πηγή: skai.gr

