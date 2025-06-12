Συλλυπητήρια του ελληνικού ΥΠΕΞ για την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία

Tα συλλυπητήριά του στην Ινδία εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την αεροπορική τραγωδία στην πόλη Αχμενταμπάντ

«Η Ελλάδα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους ανθρώπους και την κυβέρνηση της Ινδίας για την τραγική απώλεια των ζωών μετά από το αεροπορικό δυστύχημα στο Αχμενταμπάντ. Σε αυτή την ώρα πένθους, οι σκέψεις μας είναι με τις πενθούντες οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

#Greece extends its deepest condolences to the people and Government of #India for the tragic loss of life following a plane crash in Ahmedabad.



In this hour of grief, our thoughts go out to the bereaved families and loved ones of the victims. pic.twitter.com/g4eB1jhnRE — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 12, 2025

