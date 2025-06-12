Λογαριασμός
Συλλυπητήρια του ελληνικού ΥΠΕΞ για την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ινδία, εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών  

India Plane Crash

Tα συλλυπητήριά του στην Ινδία εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την αεροπορική τραγωδία στην πόλη Αχμενταμπάντ

«Η Ελλάδα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους ανθρώπους και την κυβέρνηση της Ινδίας για την τραγική απώλεια των ζωών μετά από το αεροπορικό δυστύχημα στο Αχμενταμπάντ. Σε αυτή την ώρα πένθους, οι σκέψεις μας είναι με τις πενθούντες οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ινδία Συντριβή αεροσκάφους αεροπορικό δυστύχημα
