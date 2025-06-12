Διαλύθηκε και επίσημα η ΚΟ των Σπαρτιατών

Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η απόφαση του εκλογοδικείου για την έκπτωση των 3 βουλευτών των Σπαρτιατών και έτσι πλέον δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως εκτός Βουλής τέθηκαν ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας και οι βουλευτές Πέτρος Δημητριάδης και Αλέξανδρος Ζερβέας. Το Μισθοδικείο έκρινε ότι υπήρξε εξαπάτηση των εκλογέων με το σκεπτικό ότι υποκρυπτόμενος αρχηγός των Σπαρτιατών ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Υπέρ της διατήρησης του πήχη της απόλυτης πλειοψηφίας στις 151 ψήφους τάχτηκε και η Βουλή. «Νομίζω πως δεν θα προκύψει κανένα θέμα ούτε για επιστημονικό συμβούλιο ούτε για τίποτα. Εμείς από πλευράς Βουλής επικαλούμαστε το άρθρο 74 παράγραφο 2 όπως και οι περισσότεροι συνταγματολόγοι» είπε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας πως έχει πραγματοποιήσει και έναν κύκλο επαφών με όλα τα κόμματα, όπου «φαίνεται πως επικρατεί η άποψη της διατήρησης της πλειοψηφίας στους 151».

«Μόνο αν η απόφαση του Εκλογοδικείου λέει ότι η απόλυτη πλειοψηφία είναι το 149 θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από το Επιστημονικό Συμβούλιο» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, με τον ίδιο να εμφανίζεται πρόθυμος προκειμένου να τροποποιηθούν κάποια άρθρα του Κανονισμού της Βουλής που έρχονται σε αντίφαση με το Σύνταγμα και προκαλούν σύγχυση.

Πηγή: skai.gr

