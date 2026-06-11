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Δούκας: Διασφαλίσαμε 75 εκατ. ευρώ για να φτιάξουμε τα σχολεία που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση

«Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας», σχολιάζει

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Δούκας

Για ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας σημειώνοντας πως «διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη».

Όπως συνεχίζει ο δήμαρχος Αθηναίων: «Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα».

Στη συνέχεια ρίχνει τα βέλη του στις άλλες παρατάξεις που δεν συμφώνησαν με το δάνειο, λέγοντας: «Για την ιστορία: την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη». Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χάρης Δούκας Δήμος Αθηναίων σχολεία
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