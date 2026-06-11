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Δένδιας: Θεσμική τομή η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ευχαρίστησε τις εθελόντριες για την επιλογή τους στον δρόμο της προσφοράς και του καθήκοντος και τους ευχήθηκε καλή θητεία - Επισκέφθηκε το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας

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Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Το Κέντρο Εκπαίδευσης συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του καθήκοντος και ευχήθηκα να έχουν καλή θητεία», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νίκος Δένδιας υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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