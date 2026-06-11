Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Το Κέντρο Εκπαίδευσης συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ #Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του… pic.twitter.com/Lfgan1yT9I — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 11, 2026

«Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του καθήκοντος και ευχήθηκα να έχουν καλή θητεία», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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