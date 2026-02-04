Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε την Τετάρτη τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι δεν θέλει να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του καριέρας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι πράγματι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους, τους οποίους χαρακτηρίζει ως παράδοση, ούτε είναι έτοιμος να παραχωρήσει στη Μόσχα εδάφη που ο ρωσικός στρατός δεν έχει κατακτήσει στο πεδίο της μάχης.

