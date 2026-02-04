Λογαριασμός
«Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς» - Νέα διαδήλωση στο Καράκας

Συμπληρώθηκε ένας μήνας από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του

Caracas

Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης διαδήλωσαν σήμερα στο Καράκας ζητώντας την επιστροφή του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς», φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν υπάλληλοι του δημόσιου τομέα. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν φωτογραφίες του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

