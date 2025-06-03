«Συγχαρητήρια» της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον Ναβρότσκι που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Πολωνία

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε «τα συγχαρητήρια» της κυβέρνησής του χθες Δευτέρα στον εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, που επικράτησε στις προεδρικές εκλογές της προηγουμένης στην Πολωνία, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον αδημονεί να συνεργαστεί μαζί του για «να προωθήσουμε κοινές προτεραιότητές μας».

«Ο πολωνικός λαός μίλησε» και τάχθηκε υπέρ «ισχυρότερων ενόπλων δυνάμεων» και υπέρ της «ασφάλειας των συνόρων», τόνισε ο κ. Ρούμπιο στην ανακοίνωση Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

Χαρακτήρισε ακόμη την Πολωνία «υποδειγματικό σύμμαχο» που έχει συνεισφορά «κλειδί στην ενίσχυση του NATO».

Η επικράτηση του ευρωσκεπτικιστή, εθνικιστή υποψήφιου στις προχθεσινές εκλογές χαρακτηρίζεται πλήγμα για την κεντρώα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ, του άλλοτε προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πεισμένου ευρωπαίου.

Ο κ. Τουσκ ανήγγειλε χθες το βράδυ πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το πολωνικό κοινοβούλιο «σύντομα».

Πηγή: skai.gr

