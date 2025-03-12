Λογαριασμός
Νωρίτερα φέτος η περίοδος της κρουαζιέρας στη Μύκονο - Ο πρώτος κατάπλους στις 14 Μαρτίου

Το 2025 αναμένονται περίπου 900 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, έναντι 768 προσεγγίσεων του 2024 με 1.290.000 επιβάτες

Μύκονος

Εγκαινιάζεται νωρίτερα εφέτος το πρόγραμμα κρουαζιέρας στη Μύκονο με τον πρώτο κατάπλου να αναμένεται στις 14 Μαρτίου και με διάρκεια αφίξεων έως σχεδόν τα τέλη Νοεμβρίου. 

Στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου αναφέρεται ότι, παρά την αύξηση στις αφίξεις, υπάρχει ομαλή κατανομή σε καθημερινή βάση, χάρη στο berth allocation system, όπως είχε προαναγγελθεί, το οποίο διασφαλίζει την ορθολογική προσέλευση επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια, χωρίς επιβάρυνση του προορισμού.

Υπενθυμίζεται ότι «το νησί των ανέμων» διαθέτει, συνολικά, 6 εισόδους στο παλιό και το νέο λιμάνι, ενώ με τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο υποδομών και ασφάλειας και την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού, θα υπάρξει εύρυθμη λειτουργία στη διαδικασία αποβίβασης και επιβίβασης ώστε οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων να κινηθούν με άνεση και να γνωρίσουν τον τόπο χωρίς ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα αναμένονται εντός του έτους περίπου 900 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, έναντι 768 προσεγγίσεων του 2024 με 1.290.000 επιβάτες.
 

