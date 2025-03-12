Εγκαινιάζεται νωρίτερα εφέτος το πρόγραμμα κρουαζιέρας στη Μύκονο με τον πρώτο κατάπλου να αναμένεται στις 14 Μαρτίου και με διάρκεια αφίξεων έως σχεδόν τα τέλη Νοεμβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου αναφέρεται ότι, παρά την αύξηση στις αφίξεις, υπάρχει ομαλή κατανομή σε καθημερινή βάση, χάρη στο berth allocation system, όπως είχε προαναγγελθεί, το οποίο διασφαλίζει την ορθολογική προσέλευση επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια, χωρίς επιβάρυνση του προορισμού.

Υπενθυμίζεται ότι «το νησί των ανέμων» διαθέτει, συνολικά, 6 εισόδους στο παλιό και το νέο λιμάνι, ενώ με τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο υποδομών και ασφάλειας και την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού, θα υπάρξει εύρυθμη λειτουργία στη διαδικασία αποβίβασης και επιβίβασης ώστε οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων να κινηθούν με άνεση και να γνωρίσουν τον τόπο χωρίς ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα αναμένονται εντός του έτους περίπου 900 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, έναντι 768 προσεγγίσεων του 2024 με 1.290.000 επιβάτες.



