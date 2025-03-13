Στυλιανίδης: Θέλουμε την κρουαζιέρα στην χώρα

Η διασφάλιση ενός πιο βιώσιμου, ασφαλούς και ποιοτικού προϊόντος για την κρουαζιέρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της 4ης Ευρωπαϊκής Συνόδου της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας CLIA (Cruise Lines International Association) που πραγματοποιείται στο Ρότερνταμ.

«Η κρουαζιέρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού μας προϊόντος. Θέλουμε την κρουαζιέρα στην Ελλάδα και επιδιώκουμε την ποιοτική αναβάθμισή της» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της χώρας μας με φορείς της κρουαζιέρας, ο υπουργός Ναυτιλίας είπε πως θα είναι διαρκής και ουσιαστική, επισημαίνοντας πως η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας είναι το κλειδί για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών και βιώσιμης ανάπτυξης.

«Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και από κοινού δράσεις. Στηρίζουμε με εποικοδομητικό τρόπο κάθε είδους πρωτοβουλία που επενδύει σε έργα τα οποία θα επιταχύνουν την μετάβαση σε ένα πιο "πράσινο" και πιο βιώσιμο μέλλον, καταθέτοντας πάντα ρεαλιστικές προτάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα ζητήματα που αφορούν τη Σαντορίνη μετά τη σεισμική ακολουθία, σημείωσε ότι το νησί μπορεί να λειτουργήσει ως τουριστικός προορισμός και αυτό το καλοκαίρι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με την ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων.

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας στρατηγικής για την απο-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας όσον αφορά την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «η πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας 100 μέτρων. Οι λιμενικές υποδομές πάνε μαζί με την πράσινη μετάβαση. Η απο-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα. Γι' αυτό, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται όχι μόνο στην υποστήριξη εναλλακτικών καυσίμων και νέων τεχνολογιών πρόωσης, αλλά και στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, διασφαλίζοντας ότι τα ελληνικά λιμάνια μπορούν να παρέχουν ηλεκτρική τροφοδοσία από την ξηρά (OPS) και να διευκολύνουν πιο "πράσινες" λειτουργίες» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος, δε, στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για την πράσινη μετάβαση, σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ και σχεδιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει και θα προβεί σε εκτεταμένες επενδύσεις στα έργα διασύνδεσης δικτύων και στα έργα που αφορούν στην υποδομή ηλεκτροδότησης.

«Αυτή τη στιγμή, εστιάζουμε στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, τα οποία αποτελούν κορυφαίους προορισμούς για τις κρουαζιέρες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.