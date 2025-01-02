Ο κυβερνητικός συνασπισμός και η κυβέρνηση της Σλοβακίας θα συζητήσουν μέτρα αντιποίνων κατά της Ουκρανίας μετά τη διακοπή της διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου στη Σλοβακία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Φίτσο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του που αναρτήθηκε στο Facebook, δήλωσε ότι το κόμμα του Smer θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, να μειώσει τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες και να απαιτήσει την ανανέωση της διαμετακόμισης ή την αποζημίωση για τις απώλειες που, όπως είπε, υπέστη η Σλοβακία λόγω του τερματισμού της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

