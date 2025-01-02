Λετονία: Η AirBaltic ακυρώνει 4.670 πτήσεις το 2025 λόγω προβλημάτων συντήρησης

Ο λετονικός αερομεταφορέας AirBaltic ανακοίνωσε σήμερα την ακύρωση τουλάχιστον 4.670 πτήσεων το 2025 από τις αεροπορικές του βάσεις στη Ρίγα, το Βίλνιους, το Τάμπερε και το Ταλίν, λόγω προβλημάτων συντήρησης κινητήρων στα αεροσκάφη Airbus του στόλου του.

«Οι ακυρώσεις είναι αποτέλεσμα απροσδόκητων καθυστερήσεων και παρατεταμένης συντήρησης κινητήρων από τον (αμερικανικό) προμηθευτή Pratt & Whitney», τόνισε η AirBaltic.

Η εταιρεία, τον έλεγχο της οποίας έχει το λετονικό κράτος με το 97,97% των μετοχών, επέκρινε τον προμηθευτή για την «ανικανότητά του να τηρήσει τις υποχρεώσεις συντήρησης» εντός των απαιτούμενων προθεσμιών, γεγονός που έχει αντίκτυπο στις λειτουργίες του στόλου Airbus A220-300 της AirBaltic, αναγκάζοντάς την να προσαρμόσει το καλοκαιρινό της πρόγραμμα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του λετονικού αερομεταφορέα.

Οι περισσότεροι από τους προορισμούς που επηρεάζονται από αυτές τις ακυρώσεις είναι δρομολόγια σε βρετανικά αεροδρόμια και σε καλοκαιρινά θέρετρα σε χώρες της Μεσογείου.

Ο στόλος της AirBaltic αποτελείται σήμερα από 49 Airbus A220-300.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

