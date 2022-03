Ό,τι απέμεινε από τα υπάρχοντά του μαζεύει άνδρας, του οποίου το σπίτι διαλύθηκε από τον ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κίεβο.

Το βίντεο καταγράφει τον ηλικιώμενο να ψάχνει μέσα στα συντρίμμια για να σώσει ό,τι απέμεινε σε ένα σπίτι που πλέον έχει τρεις τοίχους καθώς ο τέταρτος έχει καταρρεύσει.

Από τον ρωσικό βομβαρδισμό σε εμπορικό κέντρο και συγκρότημα κατοικιών σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άτομα.

Ο δήμαροχς του Κιέβου επέβαλε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα το βράδυ ως το απόγευμα της Τετάρτης.

A man collects his belongings left in the apartment after the last night's missile attack on #Kyiv



Video: telegram "Pravda Gerashchenko" pic.twitter.com/MdTS59Dwl4