Ένας διάσημος ακτιβιστής στο Ιράν έραψε τα χείλη του και διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο καθημερινά στους δρόμους της Τεχεράνης, μία εβδομάδα μετά την φερόμενη αυτοκτονία στη χώρα ενός άλλου ακτιβιστή, έκανε ο ίδιος γνωστό στους λογαριασμούς του στο Χ και το Telegram.

Ο Χοσεΐν Ρονάγκι δήλωσε πως έραψε τα χείλη για να διαμαρτυρηθεί εναντίον των περιορισμών που επέβαλαν οι ιρανικές αρχές κατά τη διάρκεια της κηδείας του ακτιβιστή Κιανούς Σαντζάρι, οι φίλοι του οποίου διαβεβαιώνουν πως αυτοκτόνησε αφότου ζήτησε, μάταια, την αποφυλάκιση τεσσάρων κρατουμένων, που θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι.

Ο θάνατος του ακτιβιστή, ηλικίας 42 ετών, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Ιράν πριν από 10 χρόνια αφότου έζησε στις ΗΠΑ, σόκαρε το σύνολο της κοινότητας των ακτιβιστών. Η κοινότητα αυτή κατηγορεί την Ισλαμική Δημοκρατία ότι του άσκησε πιέσεις να βάλει τέλος στη ζωή του έπειτα από χρόνια συλλήψεων και διώξεων.

Ο Χοσεΐν Ρονάγκι, ένας ακτιβιστής που προασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης, διαμαρτύρεται έχοντας ράψει τα χείλη του από τη 16η Νοεμβρίου. Την ημέρα όπου, όπως καταγγέλλει, οι ιρανικές αρχές εμπόδισαν φίλους και συναδέλφους να παραστούν σε μια τελετή που οργανώθηκε στην Τεχεράνη στη μνήμη του Κιανούς Σαντζάρι.

Ο Ρονάγκι, ο οποίος ανήρτησε διάφορες φωτογραφίες με τα χείλη του ραμμένα με μπλε κλωστή, διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει τη διαμαρτυρία του εωσότου οι ίδιοι κρατούμενοι απελευθερωθούν.

Είπε επίσης ότι πραγματοποίησε πολλές καθιστικές διαμαρτυρίες στην Τεχεράνη, μόνος του κι ότι συνελήφθη πολλές φορές, όμως ποτέ για περισσότερες από λίγες ώρες. Εντούτοις, τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας τον κακοποίησαν σεξουαλικά και τον εξύβριζαν, κατηγορεί ο ίδιος.

«Θα συνεχίσω να διαδηλώνω με τα χείλη ραμμένα, εωσότου οι επιθυμίες του Κιανούς εκπληρωθούν», έγραψε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το να ράψω τα χείλη μου είναι μια πολιτική διαμαρτυρία. Είτε φυλακιστώ, είτε εκτός φυλακής, είτε με κλείσουν στο σπίτι μου ή με εμποδίσουν να συνεχίσω τις καθιστικές διαμαρτυρίες μου, η ευθύνη βαραίνει την Ισλαμική Δημοκρατία».

Ο Ρονάγκι δηλώνει, επιπλέον, πως νιώθει όλο και πιο αδύναμος, με τα χείλη του «να έχουν πρηστεί και να πονούν», καθώς καταναλώνει μονάχα νερό, τσάι και παίρνει φάρμακα, ιδίως αντιβιοτικά.

Η διαμαρτυρία του λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον καταστολής των Ιρανών ακτιβιστών, μετά το κίνημα διαμαρτυρίας «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», που συντάραξε το καθεστώς το 2022 και 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

