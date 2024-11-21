Σαμποτάζ στη Βαλτική: Ενδείξεις για κινεζική εμπλοκή

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της νέας πιθανής δολιοφθοράς αυτή την εβδομάδα στο δίκτυο υποθαλάσσιων καλωδίων τηλεπικοινωνιών C-Lion 1, το οποίο συνδέει τη Γερμανία με τη Φινλανδία. Νωρίτερα αντίστοιχες βλάβες είχαν εντοπιστεί και σε καλώδια που συνδέουν τη Σουηδία με τη Λιθουανία. Ο Γερμανός υπ. Άμυνας έκανε λόγο για σαμποτάζ, κάτι στο οποίο συνηγορούν νέα στοιχεία που κομίζουν και οι σουηδικές αρχές.



Σύμφωνα με νέα στοιχεία που φέρνουν στο φως στον Τύπο ΜΜΕ της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας, στην επίμαχη περιοχή της Βαλτικής, και συγκεκριμένα μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Δανίας κατέγραψε ύποπτες κινήσεις και αδιευκρίνιστη δραστηριότητα από το κινεζικό πλοίο Yi Peng 3.



Το υπ. Άμυνας της Δανίας δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες που διακινούνται στον Τύπο, αρκέστηκε όμως να πει ότι «οι αρχές της Δανίας ερευνούν την υπόθεση».



Το Yi Peng 3, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung, βρέθηκε στο στόχαστρο και των σουηδικών αρχών, και ειδικότερα το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν εξέπεμπε σήμα για την ακριβή τοποθεσία του, ενώ η κίνησή του ήταν εξαιρετικά αργή στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκονται τα υποθαλάσσια καλώδια που υπέστησαν βλάβη.

Κενά ασφαλείας στη Βαλτική

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον κάνει λόγο δημόσια για «πιθανό σαμποτάζ» και εκπρόσωπος του σουηδικού πολεμικού ναυτικού για «ενδείξεις υβριδικού πολέμου», τονίζοντας ότι η απόλυτη προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων είναι «σχεδόν αδύνατη».



Όπως αναφέρει στην εφημερίδα Bild ο Φέρντιναντ Γκέρινγκερ, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο Ίδρυμα Kόνραντ Αντενάουερ, οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν ουσιαστικά αόρατες και γι' αυτό εντοπίστηκαν μετά από μέρες, με καθυστέρηση.



Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας δεδομένων αναφέρουν επίσης στην Bild ότι πολλές πληροφορίες για το δίκτυο καλωδίων στην περιοχή της Βαλτικής είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω ανοιχτών βάσεων δεδομένων, ακόμα και μέσω των χαρτών της Google, κάτι που τις καθιστά επιρρεπείς σε κυβερνοεπιθέσεις. Ένα άλλο πρόβλημα στο υποθαλάσσιο δίκτυο καλωδίων που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι ότι είναι εύθραυστα, με αποτέλεσμα να μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιές ακόμα και από άγκυρες ή δίχτυα αλιευτικών.

