Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της σύγκρουσης δύο αεροσκαφών σε air show στις ΗΠΑ

Σύγκρουση

Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighters Skies Air Show στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τη διακοπή της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο εκφωνητής της διοργάνωσης ενημέρωσε το κοινό ότι δύο αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πιλότους να χρησιμοποιούν το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι τέσσερις επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών (2+2) φέρονται να εκτινάχθηκαν.

Άλλη θεατής κατέγραψε εικόνες με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της πτώσης.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

TAGS: Σύγκρουση Αεροσκαφών ΗΠΑ
