Συγκλονιστικές εικόνες από την έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα στη Χιλή

Η τεράστια πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαπλώθηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου σε διπλανή επιχείρηση και οχήματα, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης

Χιλή

Έκρηξη σε βυτιοφόρο με καύσιμα σημειώθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε διπλανή επιχείρηση σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Ένα ακόμη βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από της Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, δείχνει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού, το οποίο μετέφερε υγραέριο, στον κόμβο General Velasquez.

Πηγή: skai.gr

