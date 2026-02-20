Συγκλονιστικές εικόνες από την έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα στη Χιλή

Έκρηξη σε βυτιοφόρο με καύσιμα σημειώθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε διπλανή επιχείρηση σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos.



Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH — El Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 19, 2026

Ένα ακόμη βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από της Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, δείχνει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού, το οποίο μετέφερε υγραέριο, στον κόμβο General Velasquez.

🔴 Policial

Imágenes revelan el momento exacto de la tragedia en la Ruta 5 Norte y Empalme General Velasquez esta mañana donde 1 camión de transporte de gas vuelca y se generó una gran explosión dejando 5 fallecidos y varios lesionados @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/AKT3r97l3v — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 20, 2026

Πηγή: skai.gr

