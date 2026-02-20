Πάνω από το 80% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, αν γινόταν ένα νέο δημοψήφισμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση για το ITV.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ του Brexit, της αποχώρησης από την ΕΕ, με 52% στο δημοψήφισμα του 2016. Ωστόσο, σήμερα μόνο το 17% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής εκτός ΕΕ - σε σύγκριση με ένα «τεράστιο» 83% που θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης.

Θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη ότι η εξεταζόμενη ηλικιακή ομάδα δεν ήταν αρκετά μεγάλη για να συμμετάσχει στο δημοψήφισμα του 2016 για την ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απευθύνεται στους υποστηρικτές του πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο της προεκλογικής εκστρατείας του για τις Γενικές Εκλογές στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τους Συντηρητικούς σε μια τεράστια εκλογική νίκη χάρη στην αποστολή του να «ολοκληρώσει το Brexit»

Η γενική τάση

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του ITV, που διεξήγαγε η Savanta για την εκπομπή Peston, δείχνουν ότι οι απόψεις των νέων αντικατοπτρίζουν τη γενική τάση σε όλο τον πληθυσμό.

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι το 54% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 34% που θα επέλεγε να παραμείνει εκτός.

Το Brexit τελικά έχει επικριθεί ακόμη και από άτομα όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ, τον αρχηγό του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είναι γνωστός για τον δηκτικό του λόγο ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Φάρατζ υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει εκμεταλλευτεί πλήρως το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός ΕΕ και ισχυρίζεται ότι οι Συντηρητικοί ευθύνονται για την κακή διαχείριση της διαδικασίας εξόδου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη σε μια προσπάθεια προσέγγισης, ενώ οι Εργατικοί γενικά θέλουν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, συμφωνώντας σε μια νέα τελωνειακή ένωση με την ΕΕ.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, έχει κάνει σαφές ότι η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία του είναι η επανένταξη στην Ένωση, αλλά προς το παρόν δεν αποτελεί προτεραιότητα για το κόμμα του.

Αντίθετα, το κόμμα των Πράσινων, κάνει εκστρατεία για την επανένταξη στην ΕΕ.

«Επιτακτική ανάγκη»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε πρόσφατα ότι θα επιδιώξει «βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση» και «θα πλησιάσει περισσότερο την ενιαία αγορά» σε περισσότερους τομείς.

Μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Στάρμερ δήλωσε: «Το μήνυμά μου σήμερα είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο. Βλέπουμε την επιτακτική ανάγκη. Βλέπουμε την επείγουσα ανάγκη. Θέλουμε να συνεργαστούμε για να ηγηθούμε μιας γενεαλογικής αλλαγής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό περιλαμβάνει την επανεξέταση μιας στενότερης οικονομικής ευθυγράμμισης».

«Είμαστε ήδη ευθυγραμμισμένοι με την ενιαία αγορά σε ορισμένους τομείς για να μειώσουμε τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. Είμαστε έμπιστοι εταίροι και η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση είναι προς το συμφέρον όλων μας», δήλωσε η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αυτή την εβδομάδα. «Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την ενιαία αγορά και σε άλλους τομείς, ώστε αυτό να λειτουργήσει θετικά και για τις δύο πλευρές»

Και συνέχισε: «Το έπαθλο εδώ είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια, η ισχυρότερη ανάπτυξη για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, κάτι που θα τροφοδοτήσει αυξημένες αμυντικές δαπάνες και την ευκαιρία να τοποθετηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στο επίκεντρο ενός κύματος ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανανέωσης».«Αυτή η πολιτική σημαίνει συμβιβασμούς. Αλλά για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία για το πού βρίσκεται το εθνικό συμφέρον και θα αγωνίζομαι πάντα για το καλύτερο για τη χώρα μου», κατέληξε.

Κεντρική φωτογραφία: Ο ακτιβιστής κατά του Brexit, Στιβ Μπρέι, έξω από το Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, Αγγλία, Δευτέρα 14 Απριλίου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.