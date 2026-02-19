Λογαριασμός
Χιλή: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από έκρηξη στην πρωτεύουσα Σαντιάγο - Βίντεο

Έκρηξη σε φορτηγό υγραερίουμε αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 10 τραυματίες

χιλη φωτια

Έκρηξη σε φορτηγό υγραερίου σημειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε διπλανή επιχείρηση και σταθμευμένα οχήματα. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα. 

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

TAGS: χιλή Έκρηξη
