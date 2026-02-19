Έκρηξη σε φορτηγό υγραερίου σημειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε διπλανή επιχείρηση και σταθμευμένα οχήματα.
🔴 Imágenes del instante en que se genera la explosión del camión de gas con posterior propagación a empresa, vehículos estacionados y vehículos en Autopista, al momento reportan 10 fallecidos y varias personas quemadas, máxima precaución en el sector @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/JmVLve9uqK— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 19, 2026
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα.
Φωτ. αρχείου
