Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News της Αιγύπτου μετέδωσε την Κυριακή ότι δύο βυτιοφόρα που μεταφέρουν 107 τόνους ντίζελ επρόκειτο να εισέλθουν στη Γάζα, μήνες αφότου το Ισραήλ περιόρισε αυστηρά την πρόσβαση της βοήθειας στον θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επηρεάσει σοβαρά τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, αναγκάζοντας τους γιατρούς να επικεντρωθούν μόνο στη θεραπεία ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση ή τραυματιών. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση εάν τα βυτιοφόρα καυσίμων είχαν πράγματι εισέλθει στη Γάζα.

Οι αποστολές καυσίμων είναι σπάνιες από τον Μάρτιο, όταν το Ισραήλ περιόρισε τη ροή βοήθειας και αγαθών στον θύλακα με σκοπό όπως λέει να ασκήσει πίεση προς τους μαχητές της Χαμάς να απελευθερώσουν τους υπόλοιπους ομήρους που πήραν στην επίθεσή τους στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έξι ακόμη άνθρωποι πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τέτοιες αιτίες σε 175, συμπεριλαμβανομένων 93 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για τα βάσανα στη Γάζα, αλλά, σε απάντηση στην αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα μέτρα επιτρέποντας την άφιξη περισσότερης βοήθειας στον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των μαχών για ένα μέρος της ημέρας σε ορισμένες περιοχές, της έγκρισης ρίψεων ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος και της ανακοίνωσης προστατευόμενων οδών για τις πομπές βοήθειας.

Οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν δηλώσει ότι οι αεροπορικές ρίψεις τροφίμων είναι ανεπαρκείς και ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την είσοδο πολύ περισσότερης βοήθειας από ξηράς και να ανοίξει την πρόσβαση στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή όπου εξαπλώνεται η πείνα.

Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει την παροχή βοήθειας, δήλωσε ότι 35 φορτηγά έχουν εισέλθει στη Γάζα από τον Ιούνιο, σχεδόν όλα τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.