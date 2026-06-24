Χρυσή αλλαγή ο Μπούντιμιρ, λύτρωσε την Κροατία κόντρα στον Παναμά

Η Κροατία ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε 1-0 του Παναμά για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.

Οι «βατρένι» έφτασαν τους τρεις βαθμούς, παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης και θα παίξουν την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Γκάνα, ενώ ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό μετά από δύο παιχνίδια και αποκλείστηκε.

Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Παναμέζων, ωστόσο οι παρεμβάσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού στην ανάπαυλα άλλαξαν πλήρως την εικόνα του αγώνα, με την Κροατία να κυριαρχεί απόλυτα στο δεύτερο μέρος.

Το ματς:

Η Κροατία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας ότι μόνο η νίκη θα τη διατηρούσε στο κόλπο της πρόκρισης, έχοντας μάλιστα να διαχειριστεί και τη βαριά ήττα από την Αγγλία στην πρεμιέρα. Παρά την κατοχή της μπάλας, οι «βατρένι» αδυνατούσαν να διασπάσουν την πεντάδα στην άμυνα του Παναμά, ο οποίος έκλεινε σωστά τους χώρους και έψαχνε τις δικές του στιγμές στην κόντρα.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στους Κεντροαμερικανούς, οι οποίοι στο 23' σημάδεψαν το δοκάρι με κεφαλιά, παγώνοντας προσωρινά τους Κροάτες.

Η ομάδα του Ντάλιτς ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, όμως χρειάστηκε να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για να καταγράψει την πρώτη της τελική εντός εστίας, με τον Μπατούρινα να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ που απομάκρυνε δύσκολα ο Μοσκέρα.



Ο Ντάλιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους, περνώντας στο παιχνίδι τους Κράμαριτς και Μπούντιμιρ αντί των Γκβάρντιολ και Μούσα. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς στο 54', η Κροατία βρήκε τελικά το γκολ που έψαχνε.

Οι «βατρένι» ξεδίπλωσαν μια εξαιρετική συνεργασία από τη δεξιά πλευρά, με τον Στάνισιτς να παίζει το «ένα-δύο» με τον Πάσαλιτς, ο οποίος με πανέμορφο τακουνάκι-πάτημα έστρωσε την μπάλα στον συμπαίκτη του. Ο μπακ της Μπάγερν έκανε το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο αφύλακτος Μπούντιμιρ εκτέλεσε από κοντά τον Μοσκέρα για το 1-0.

Η Κροατία συνέχισε να πιέζει και άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 57', όταν ο Πάσαλιτς βγήκε απέναντι από τον Μοσκέρα, όμως ο τερματοφύλακας του Παναμά αντέδρασε σωστά και κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Οι Παναμέζοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στα τελευταία λεπτά, αλλά βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Λιβάκοβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις και διατήρησε το πολύτιμο προβάδισμα.

Σε λίγο περισσότερα...

Πηγή: skai.gr

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