Με μία καθυστερημένη αντίδραση ευρωπαϊκές χώρες επικρίνουν τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με τη γερμανική κυβέρνηση να κάνει λόγο για εξέλιξη που αποτελεί «σοβαρή οπισθοδρόμηση» για τη δημοκρατία στην Τουρκία.

«Η σύλληψη είναι μέρος μιας σειράς αυξανόμενων νομικών πιέσεων σε βάρος του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και για εμάς ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές και στις αρχές του κράτους δικαίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια λειτουργική δημοκρατία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σεμπάστιαν Φίσερ και πρόσθεσε ότι είχε ήδη επισημανθεί μια «ασυνήθιστη συγκέντρωση (νομικών) διαδικασιών» εναντίον του κ. Ιμάμογλου. Ο κ. Φίσερ τόνισε ακόμη ότι η γερμανική πλευρά θα απευθυνθεί για το θέμα με τον κατάλληλο τρόπο στους Τούρκους συνομιλητές της.

Παράλληλα, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι "ανησυχεί βαθύτατα" για τη σύλληψη του ηγετικού στελέχους της τουρκικής αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου, η οποία πιθανόν να έχει σοβαρές συνέπειες στην τουρκική δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Μάθαμε με βαθύτατη ανησυχία σήμερα το πρωί για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του αντιπολιτευόμενου Εκρέμ Ιμάμογλου, μαζί με πολλές άλλες εξέχουσες προσωπικότητες", δήλωσε ο εκπρόσωπος της γαλλικής διπλωματίας Κριστόφ Λεμουάν στους δημοσιογράφους κατά την ημερήσια διαδικτυακή ενημέρωση του Τύπου.

"Οι σημερινές συλλήψεις είναι πιθανόν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την τουρκική δημοκρατία", δήλωσε.

Φον ντερ Λάιεν: Ανησυχητική η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης από τις τουρκικές αρχές είναι «βαθιά ανησυχητική», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Επιτροπής ρωτήθηκε για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

«Θεωρούμε ότι η σύλληψη του δημάρχου είναι βαθιά ανησυχητική. Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία πρέπει να υποστηρίξει τις δημοκρατικές αξίες, ιδιαίτερα τα δικαιώματα των εκλεγμένων αξιωματούχων. Θέλουμε λοιπόν η Τουρκία να παραμείνει προσηλωμένη στην Ευρώπη, αλλά αυτό απαιτεί ξεκάθαρη δέσμευση σε δημοκρατικούς κανόνες και πρακτικές, και είναι βασικό να σέβεται η Τουρκία αυτές τις θεμελιώδεις αρχές», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Προφυλακίστηκε ο Ιμάμογλου

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου συνελήφθη και προφυλακίστηκε την Τετάρτη προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιμάμογλου έκανε λόγο για «ψέματα, τις συνωμοσίες και τις παγίδες» εναντίον του.

Ο Ιμάμογλου τέθηκε υπό κράτηση νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του και είναι ένα από τα περίπου 100 άτομα που κρατούνται στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη, δωροδοκία και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο περιφερειάρχες της Κωνσταντινούπολης, και οι δύο από το κόμμα του Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος κατήγγειλε με μήνυμά του τη σύλληψή του, κατηγορώντας τις αρχές πως χρησιμοποιούν την αστυνομία, ως «όπλο», ενώ και το κόμμα του χαρακτήρισε αβάσιμες της κατηγορίες, λέγοντας πως είναι «πολιτικά υποκινούμενες».

Ο Ιμάμογλου είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Τουρκίας και θεωρείται φαβορί για την προεδρία. Πέρυσι, κέρδισε τον εκλεκτό υποψήφιο του Ερντογάν για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και την Κυριακή επρόκειτο να οριστεί υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.