Η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο φαίνεται να «τηρείται σε μεγάλο βαθμό»

Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στον νότιο Λίβανο φαίνεται να «τηρείται σε μεγάλο βαθμό», αλλά ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν τις ισραηλινές στρατιωτικές «επίγειες και αεροπορικές δραστηριότητες».

Μόνο για ένα περιστατικό έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζαρίκ. Δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) παρατήρησαν «έντονα» πυρά από ισραηλινά στρατιωτικά πολυβόλα, προτού ριχθούν τρεις πυροβολισμοί από ένα ισραηλινό στρατιωτικό άρμα μάχης κοντά στην Μπιγιάδα χθες.

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ παρατήρησαν επίσης δραστηριότητα ισραηλινών στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, «προφανώς για να παρακολουθούν τις ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL», δήλωσε ο Ντουζαρίκ.

Το περιστατικό κοντά στην Μπιγιάδα σημειώθηκε αφότου οι ειρηνευτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα χωρίς ανταλλαγή πυρών από τότε που κλιμακώθηκαν οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σε αντίθεση με το Σάββατο, όταν οι ειρηνευτικές δυνάμεις ανίχνευσαν «πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές και 451 περιστατικά πυρών» που αποδίδονται στον ισραηλινό στρατό, και «20 επιχειρήσεις» που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ.

Ο ΟΗΕ προέτρεψε όλα τα μέρη να «τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να απέχουν από οποιαδήποτε κλιμάκωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ντουζαρίκ.

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