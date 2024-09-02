«Συγγνώμη» ζήτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απόψε από τις οικογένειες των έξι Ισραηλινών ομήρων που βρέθηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας και ενταφιάστηκαν χθες και σήμερα.

Απευθυνόμενος στους συγγενείς των ομήρων, σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Νετανιάχου είπε: «Σας ζητώ συγγνώμη που δεν τους φέραμε πίσω ζωντανούς. Ήμασταν κοντά αλλά δεν τα καταφέρουμε».

Αρνήθηκε ωστόσο ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν λόγω της επιμονής του Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο του στρατηγικού διαδρόμου. «Συνέβη επειδή η Χαμάς δε θέλει μια συμφωνία» είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη «σφαγή» των έξι ομήρων και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς «θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

Επανέλαβε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, μιας στενής λωρίδας γης στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. «Η υλοποίηση των πολεμικών στόχων περνά από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας», δήλωσε.

Το θέμα του ελέγχου αυτής της περιοχής έχει μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, αφού η Χαμάς απαιτεί να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός από τα σύνορα του θύλακα με την Αίγυπτο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να χαρακτήρισε τη γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ισραήλ, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κάλεσαν την κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των εναπομείναντων Ισραηλινών ομήρων και για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, «ντροπιαστική», και ότι στην πραγματικότητα δείχνει υποστήριξη στη Χαμάς.

