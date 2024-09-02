Ιταλία: Το εισαγγελικό πόρισμα για τον 15χρονο που σκότωσε την οικογένειά του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι ένας δεκαεπτάχρονος δολοφόνησε όλη του την οικογένεια χωρίς να υπάρχει, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κανένα κίνητρο.

Ο νέος θανάτωσε, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στο οικογενειακό του σπίτι έξω από το Μιλάνο, τη μητέρα του, τον πατέρα του και τον μικρότερο αδελφό του, δώδεκα ετών.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ο δράστης είπε στους εισαγγελείς ότι "στο σπίτι ένιωθε σαν ξένος" και ότι "δεν ένιωθε καλά, αλλά δεν είχε βίαιες διαθέσεις κατά των γονιών ή του αδελφού του". Οι παππούδες του δεκαεπτάχρονου, μιλώντας με τους δημοσιογράφους, τόνισαν ότι "αισθάνονται οίκτο και τον συμπονούν" και πως "είναι διατεθειμένοι να τον συναντήσουν".

Ο έφηβος μαχαίρωσε θανάσιμα πρώτα τον αδελφό του, ενώ κοιμόταν, και στη συνέχεια τη μητέρα και τον πατέρα του οι οποίοι, στο μεταξύ είχαν ξυπνήσει και είχαν μπει στο υπνοδωμάτιο των παιδιών τους.

Όταν οι καραμπινιέροι έφτασαν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια, βρήκαν τον δράστη να κάθεται στον τοίχο της αυλής, σιωπηλό, με το μαχαίρι γεμάτο αίμα, δίπλα στα πόδια του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

