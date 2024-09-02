Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να χαρακτήρισε τη γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ισραήλ, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κάλεσαν την κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των εναπομείναντων Ισραηλινών ομήρων και για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, «ντροπιαστική», και ότι στην πραγματικότητα δείχνει υποστήριξη στη Χαμάς.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, κάλεσε χθες σε γενική απεργία σήμερα, μετά τον εντοπισμό έξι νεκρών Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. Οι κινητοποιήσεις έχουν σκοπό να αναγκάσουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τους παραπάνω στόχους, εν μέσω ενός κλίματος αυξανόμενης οργής κατά του Νετανιάχου εντός της χώρας για την επιμονή σε απαιτήσεις που εμποδίζουν μια συμφωνία με την Χαμάς.

Η απεργία σταμάτησε με δικαστική απόφαση σήμερα το απόγευμα, αν και το φόρουμ υποστήριξης οικογενειών των ομήρων ενθάρρυνε το κοινό να συνεχίσει τις διαδηλώσεις.

Ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ορκίστηκε ότι η Χαμάς θα «πληρώσει το τίμημα για τη δολοφονία των ομήρων». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός διέταξε την κυβέρνηση να προετοιμάσει συστάσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες για μια ισχυρή απάντηση στη Χαμάς.

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι οι όμηροι εκτελέστηκαν από «εξ'επαφής» πυρά περίπου 48 με 72 ώρες πριν από την νεκροψία των πτωμάτων που έγινε χθες Κυριακή πρωί.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο να διατηρηθεί η μόνιμη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον αποκαλούμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μία μικρή λωρίδα γης στα σύνορα Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας, υπό οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία.

Η επιμονή του Νετανιάχου να διατηρήσει στρατεύματα στον διάδρομο αυτόν για να αποφευχθεί η μεταφορά από την Χαμάς όπλων από την Αίγυπτο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα βασικά εμπόδια σε μια συμφωνία με την Χαμάς στις συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ κάλεσε και αυτός τον πρωθυπουργό να ολοκληρώσει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με την Χαμάς ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι από τη Γάζα. Κάλεσε επίσης τον Νετανιάχου να αντιστρέψει την παραπάνω απόφαση κάνοντας λόγο για «έναν περιττό περιορισμό που έχουμε θέσει στον εαυτό μας».

Νωρίτερα σήμερα, σε μια φαινομενικά σκλήρυνση της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στον Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

