Τη στιγμή της άφιξης του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο λίγα λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, αποτυπώνει βίντεο που τράβηξαν άνθρωποι που παρευρίσκονταν στον χώρο.

Πρόκειται για τη στιγμή που η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον πρώην πρόεδρο φτάνει στο νοσοκομείο με το προσωπικό των μυστικών υπηρεσιών να αποβιβάζεται πρώτο από τα οχήματα και να επιτηρεί τον χώρο.

Η ανησυχία του κόσμου είναι έκδηλη καθώς είχε διαδοθεί η είδηση του πυροβολισμού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, με το βίντεο να καταγράφει τις εκφράσεις αγωνίας των ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο του νοσοκομείου.



WATCH



A patient at the Butler, Pennsylvania hospital captured the tense moment when President Trump arrived. The ER waiting room buzzed with shock and concern as news spread that Donald Trump had been shot. pic.twitter.com/jYcNeB5dbG — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2024

Πηγή: skai.gr

