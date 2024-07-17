Εκλογές ΗΠΑ: Ασκήσεις ισορροπίας για τον Μπάιντεν μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Τζο Μπάιντεν, μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στην Πενσιλβανία το Σαββατοκύριακο, προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί.

Από τη μία παραμένει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών - μίας χώρας που είδαμε ιδίοις όμμασι να βυθίζεται περαιτέρω στην πολιτική βία. Αυτό συνεπάγεται πως οφείλει να κατεβάσει τους τόνους.

Από την άλλη όμως, είναι και υποψήφιος, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρει τρόπο, ώστε οποιαδήποτε τυχόν επίθεση κατά του εκλογικού του αντιπάλου να μην ερμηνεύεται ως ευθεία απειλή εναντίον του.

Ποια θα είναι, λοιπόν, η νέα στρατηγική που θα ακολουθήσουν εκείνος και το επιτελείο του για να μπορέσουν όχι μόνον να επιβιώσουν στην προεκλογική κούρσα αλλά και να πάρουν τις εκλογές;

Ήδη επέλεξε να κάνει ακόμη ένα βήμα πίσω. Βλέποντας τη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBCNews, τη Δευτέρα, τον είδαμε να αναγνωρίζει ως λάθος τη φράση «είναι καιρός ο Τραμπ να μπει στο στόχαστρο», την οποία χρησιμοποίησε λίγες ημέρες πριν την απόπειρα δολοφονίας του αντιπάλου του. Όπως εξήγησε, «εννοούσα να επικεντρωθούμε σ’ αυτόν, στο τι κάνει, στα μέτρα που προτείνει, στα ψέματα που είπε στο ντιμπέιτ».

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από αυτό. Όπως αναφέρουν για να επιβιώσει και να νικήσει απαιτείται μπόλικη πολιτική… επιδεξιότητα. Στα ατού του είναι η θέση που ήδη κατέχει, αυτή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και ήδη ο Τζο Μπάιντεν την εκμεταλλεύεται, αφού εμφανίζεται ως ο φύλακας του πολιτικού λόγου ακόμη και του πολιτικού λόγου αντιπάλου του.

Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Ζητούμενο παραμένει το πότε θα μπορεί να επιστρέψει στην επίθεση, με τους ειδικούς να μην αποκλείουν πως αυτό να καθοριστεί περισσότερο από τη στάση που θα επιλέξει, τελικά, να διατηρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το πώς θα απαντήσει αποτελεί, επίσης, ζητούμενο με μοναδικό δεδομένο, μέχρι στιγμής, διαθέσιμο να είναι το γεγονός ότι δεν θα σταματήσει να προειδοποιεί για τους κινδύνους που εγκυμονεί μία νίκη Τραμπ για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Το έπραξε άλλωστε αναφερόμενος σε επιθέσεις κατά μελών του Κογκρέσου αλλά και στην εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο τονίζοντας πως «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στην Αμερική».

Την ίδια στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί προχωρούν κανονικά με το Εθνικό τους Συνέδριο, το οποίο διεξάγεται στο Μιλγουόκι και την έδρα των Μιλγουόκι Μπακς. Σε αυτό εμφανίζονται ενωμένοι περισσότερο από ποτέ γύρω από την υποψηφιότητα του τέως προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Στις σχετικές εικόνες που «απολαύσαμε» χθες Τρίτη η θριαμβευτική είσοδός του τέως Αμερικανού προέδρου στην αρένα απέδειξαν πως ο Τραμπ έγινε δεκτός ως ήρωας και με το σκεπτικό πως αφού μία σφαίρα δεν κατάφερε να τον σταματήσει, τίποτε και κανείς δεν θα το καταφέρει.

Οι προεκλογικές μηχανές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ζεσταίνονται και όλοι περιμένουν την ομιλία Τραμπ εντός της εβδομάδας. Κάποιοι λένε ότι θα εμφανιστεί ενωτικός ενώ άλλοι αμφιβάλλουν.

Άπαντες, ωστόσο, συμφωνούν πως οι κινήσεις και των δύο υποψηφίων τις επόμενες ημέρες, αλλά και ο τόνος που θα επιλέξουν να διατηρήσουν, θα είναι κρίσιμης σημασίας για το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος στη χώρα.

Προς το παρόν ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει στην προεκλογική του εκστρατεία με νέο πρώτο σταθμό το Λας Βέγκας από όπου θα στοχεύσει απευθείας σε μαύρους και ισπανόφωνους ψηφοφόρους, ομάδες κρίσιμης σημασίας για τις πιθανότητες επανεκλογής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.