Μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που έγινε σήμερα για τη Μέση Ανατολή διεκόπη για λίγα λεπτά, όταν δύο γυναίκες κρατώντας πλακάτ φώναξαν για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διαμαρτυρία των γυναικών έγινε καθώς ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ άρχισε να απευθύνεται στο 15μελές ΣΑ ύστερα από μια δήλωση του πρεσβευτή του Ισραήλ Γκιλάν Ερντάν.

Yaffe Ben David waved a photo of one of the Israeli hostages at the UN Security Council meeting - and was removed by UN security guards. UN is a terrorist organization pic.twitter.com/u7U55Jbu08 — Raylan Givens (@JewishWarrior13) July 17, 2024

Τέτοιου είδους εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εντός της έδρας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη είναι σπάνιες.

Ο Λαβρόφ, ο οποίος προήδρευε της συνεδρίασης, απευθύνθηκε στις δύο γυναίκες λέγοντας: «Δεν καταλαβαίνω, μιλήστε πιο καθαρά. Μία από εσάς μπορεί να μιλήσει καθαρά για να πει αυτό που θέλετε να πείτε. Βλέπω ότι δεν θέλετε να το κάνετε, πολύ καλά».

Διπλωμάτες στην αίθουσα του Συμβουλίου δήλωσαν ότι οι γυναίκες, ντυμένες στα μαύρα, φώναζαν «απελευθερώστε τους ομήρους». Μέλη ασφάλειας του ΟΗΕ ζήτησαν από τις γυναίκες να αποχωρήσουν από την αίθουσα και εκείνες το έκαναν, τόνισε ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με συμβάν.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 250 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων και στρατιωτών, πίσω στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Ως απάντηση το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση που έχει σκοτώσει σχεδόν 39.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με απολογισμό των υγειονομικών αρχών της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.