Ιταλία: Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά κοντά στη πόλη Ματέρα

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σήμερα, ενώ επιχειρούσαν σε μια πυρκαγιά στη νότια Ιταλία, κοντά στην πόλη Ματέρα, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Σήμερα το απόγευμα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς (…) δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η πυροσβεστική, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πολλές μικρές πυρκαγιές εκδηλώνονται σχεδόν καθημερινά στην Ιταλία και ιδίως στα νότια και τα νησιά, καθώς η χώρα πλήττεται από κύμα καύσωνα.

Την Τρίτη, τα δρομολόγια των τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή Ρώμης-Νάπολης διακόπηκαν λόγω μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μικρή απόσταση από την ιταλική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

