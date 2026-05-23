Πόλεμος στην Ουκρανία: 10 οι νεκροί από πλήγμα του Κιέβου σε λύκειο, δηλώνει η Μόσχα

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11 ύστερα από πλήγμα με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά λυκείου σε περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι διασώστες πέρασαν τη νύχτα ερευνώντας στα χαλάσματα στο Σταρομπίλσκ», την πόλη όπου σημειώθηκε το πλήγμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λεονίντ Πασέτσνικ. «Δυστυχώς, οι ελπίδες διαψεύσθηκαν και ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σε 10», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

