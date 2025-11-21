Λογαριασμός
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στοΜπαγκλαντές - 3 νεκροί στην Ντάκα και φόβοι για περισσότερα θύματα - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο σεισμός σημειώθηκε 30 χλμ βορειοανατολικά της Ντάκα, σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι, καθώς σήμερα είναι ημέρα αργίας 

σεισμος ινδια μπαγκλαντες

Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε σήμερα το κέντρο του Μπανγκλαντές, προκαλώντας τον θάνατο 3 ανθρώπων στην πρωτεύουσα Ντάκα, πεζοί οι οποίοι καταπλακώθηκαν από μπαλκόνι που κατάρρευσε από κτίριο.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, και υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

Στην Ντάκα, οι κάτοικοι έτρεξε πανικόβλητοι στους δρόμους και μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν. 

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ' αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

