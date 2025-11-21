Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε σήμερα το κέντρο του Μπανγκλαντές, προκαλώντας τον θάνατο 3 ανθρώπων στην πρωτεύουσα Ντάκα, πεζοί οι οποίοι καταπλακώθηκαν από μπαλκόνι που κατάρρευσε από κτίριο.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, και υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time. #sismo



Tremors felt in Bangladesh and India. pic.twitter.com/PJ2fY3omQp — GeoTechWar (@geotechwar) November 21, 2025

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

Στην Ντάκα, οι κάτοικοι έτρεξε πανικόβλητοι στους δρόμους και μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν.

A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, according to the German Research Center for Geosciences (GFZ), prompting residents in Dhaka to rush out of buildings and into the streets.#Bangladesh #Earthquake pic.twitter.com/NG9sC8NU2l — WION (@WIONews) November 21, 2025

A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.

The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN — DD News (@DDNewslive) November 21, 2025

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ' αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

