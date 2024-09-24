Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί σε ειρήνη

 Η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί σε ειρήνη, λέει ο Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η Ρωσία να εξαναγκαστεί σε ειρήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν μπορεί να τερματιστεί μόνο μέσω συνομιλιών και ότι η Μόσχα πρέπει να εξαναγκαστεί σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο Πούτιν έχει παραβιάσει τόσους διεθνείς κανόνες, δεν πρόκειται να σταματήσει μόνος του. Η Ρωσία μπορεί μόνο να εξαναγκαστεί σε ειρήνη και αυτό ακριβώς απαιτείται. Να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε ειρήνη, ως η μοναδική επιτιθέμενη σε αυτόν τον πόλεμο και εκείνη που παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι ΟΗΕ Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark