Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η Ρωσία να εξαναγκαστεί σε ειρήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν μπορεί να τερματιστεί μόνο μέσω συνομιλιών και ότι η Μόσχα πρέπει να εξαναγκαστεί σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο Πούτιν έχει παραβιάσει τόσους διεθνείς κανόνες, δεν πρόκειται να σταματήσει μόνος του. Η Ρωσία μπορεί μόνο να εξαναγκαστεί σε ειρήνη και αυτό ακριβώς απαιτείται. Να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε ειρήνη, ως η μοναδική επιτιθέμενη σε αυτόν τον πόλεμο και εκείνη που παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

