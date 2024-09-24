Λογαριασμός
Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drone εναντίον ναυτικής βάσης

Περιορισμένης έκτασης ζημιές από drone που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον ναυτικής βάσης στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι από την επίθεση με drone που εξαπέλυσε νωρίτερα η Χεζμπολάχ του Λιβάνου προκλήθηκε πυρκαγιά και περιορισμένης έκτασης ζημιές στην παράκτια περιοχή Ατλίτ, νότια της Χάιφας.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χεζμπολάχ για επίθεση κατά της ισραηλινής ναυτικής βάσης που φιλοξενεί την επίλεκτη δύναμη «Σαγιετέτ 13».

Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, καταρρίφθηκαν δύο από τα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ.

«Προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές και η πυρκαγιά κατασβέστηκε», αναφέρει η ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

