Γερμανία: Το Βερολίνο απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για διενέργεια κατασκοπείας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία ανακοίνωσε την απέλαση ενός μέλους της ρωσικής διπλωματικής υπηρεσίας λόγω δραστηριοτήτων κατασκοπείας.

Ο ρώσος πρέσβης κλήθηκε στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση σχετικά με την απέλαση.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι δεν ανέχεται την κατασκοπεία στη χώρα, ιδίως όταν πραγματοποιείται υπό διπλωματική κάλυψη.

Η Γερμανία απελαύνει ένα μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσίας επειδή το εν λόγω άτομο διενεργούσε κατασκοπεία, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Βερολίνο κάλεσε επίσης των Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στην Γερμανία πόσο μάλιστα υπό την κάλυψη της διπλωματικής ιδιότητας» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

