Γκάλαντ: Ο ΟΗΕ αποποιείται τις ευθύνες για ρουκέτες από Χεζμπολάχ Λιβάνου

Ο ΟΗΕ αποποιείται τις ευθύνες του σε ό,τι αφορά την αποτροπή των επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Απαντώντας σε σχόλια του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γκάλαντ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι η Χεζμπολάχ κρατάει «όμηρο τον Λίβανο». Ειδικότερα, υπογραμμίζει ότι «ο ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει τη δράση της, ούτε εκπληρώνει τη θεμελιώδη υποχρέωσή του – να αποτρέψει τις επιθέσεις Χεζμπολάχ και να απαιτήσει την εφαρμογή του ψηφίσματος 1701» που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει πως «ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου» και τόνισε πως «δεν πρέπει να μετατραπεί σε νέα Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.