Σχεδίαζε το Ιράν χτύπημα Ισραηλινών στην Κύπρο;

Η σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία και τρομοκρατία στη Λεμεσό σε συνάρτηση με δηλώσεις του Ισραηλινού ΥΠΕΞ δημιουργούν έντονο προβληματισμό γύρω από πιθανές διασυνδέσεις και σενάρια διεθνούς τρομοκρατίας. Η υπόθεση προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και εντείνει το αίσθημα ανησυχίας για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της κατασκοπείας

Η χθεσινή σύλληψη προσώπου στη Λεμεσό, το οποίο φέρεται να παρακολουθούσε στρατιωτικούς στόχους στην Κύπρο, έχει πυροδοτήσει μια σειρά εξελίξεων. Βάσει των στοιχείων της κυπριακής αστυνομίας, η συντονισμένη έρευνα και η αξιολόγηση πληροφορίας οδήγησαν στη σύλληψη ατόμου, το οποίο είχε βρεθεί εντός και πέριξ των βρετανικών βάσεων στη Λεμεσό και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Όπως αποκαλύπτουν οι αρχές, ο ύποπτος φωτογράφιζε συγκεκριμένα σημεία και κατέγραφε κινήσεις στρατιωτικών. Κατά τη σύλληψή του, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και φωτογραφική μηχανή. Παρά τις πρώτες αναφορές που έκαναν λόγο για πολίτη από το Αζερμπαϊτζάν, εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι πρόκειται για Βρετανό υπήκοο, υπόθεση για την οποία το ΥΠΕΞ της Βρετανίας συνεργάζεται με τις κυπριακές αρχές.

Διεθνείς προεκτάσεις και το Ισραηλινό ενδιαφέρον

Μεγαλύτερο βάθος στην υπόθεση προσδίδει η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντόν Σάαρ. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Σάαρ ανέφερε πως *ο "Ιρανικός Στρατός των Φρουρών της Επανάστασης" επιχείρησε να εξαπολύσει επίθεση κατά Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο*. "Η τρομοκρατική επίθεση αποτράπηκε χάρη στη συνεργασία των κυπριακών και ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας", σημείωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Προς το παρόν, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τη σύνδεση των δηλώσεων του Ισραήλ με τη συγκεκριμένη σύλληψη, επικαλούμενες *"λόγους ασφαλείας"*. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις διεθνείς διαστάσεις να ενισχύουν την ιδιαιτερότητά της στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.