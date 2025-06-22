Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Η ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη από Τελ Αβίβ και Χάιφα 

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο απεσταλμένος στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης μετέδωσαν την στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι πέρασαν πάνω από το Τελ Αβίβ, σημαίνοντας συναγερμό στην πόλη, καθώς και τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η Χάιφα μετά την επίθεση.

Στην πρώτη αντίδρασή του, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε το πυραυλικό του πρόγραμμα από τις ΗΠΑ, το Ιράν εξαπέλυσε το πρωί μπαράζ πυραύλων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε το πρωί τη στιγμή που ακούστηκαν οι σειρήνες και οι εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις των πυραύλων.

Μάλιστα, φαίνεται πως τουλάχιστον δύο πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα, κοντά στην παραλία του Τελ Αβίβ.

Στη συνέχεια η δημοσιογραφική αποστολή του ΣΚΑΪ βρέθηκε στη Χαίφα, η οποία είναι από τις πόλεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Όπως μετέδωσε ο Σταύρος Ιωαννίδης, δύο πολυκατοικίες έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή μετά την πρωινή επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Αρχές ωστόσο εξετάζουν το ενδεχόμενο η ζημιά να προκλήθηκε από βλήμα αναχαίτισης, μετά από δυσλειτουργία του συστήματος αεράμυνας.

