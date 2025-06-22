Συνέπειες εξαγγέλλει το Ιράν- Διπλωματία ζητά η Τουρκία

Έντονη ήταν η αντίδραση της ιρανικής διπλωματίας στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, καταδίκασε απερίφραστα τις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «εξωφρενικές» ενέργειες και επισήμανε πως η Τεχεράνη διατηρεί «όλες τις επιλογές για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της».

Σκληρή τοποθέτηση του Ιράν για τις επιθέσεις

Ο Ιρανός υπουργός σχολίασε ότι «τα γεγονότα σήμερα το πρωί θα έχουν διαρκείς συνέπειες» και τόνισε πως οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σοβαρή παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ. Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο X, «κάθε μέλος του ΟΗΕ πρέπει να ανησυχεί για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη, παράνομη και εγκληματική συμπεριφορά».

Διάλογος και διαμεσολάβηση: Η στάση της Τουρκίας

Στο περιθώριο της Συνόδου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, με τη συμμετοχή κορυφαίων Τούρκων αξιωματούχων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και σε άλλα σημαντικά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν επανέλαβε τη σταθερή θέση της Τουρκίας απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, υπογραμμίζοντας πως «η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν ακόμη πόλεμο». Παράλληλα, κάλεσε σε άμεση παύση της ισραηλινής επιθετικότητας και επιστροφή στη διπλωματία για την επίλυση των διαφορών γύρω από τα πυρηνικά.

Όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, «Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει το καθήκον της» αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητή. Πρότεινε την άμεση έναρξη διπλωματικής διαδικασίας με τεχνικές και υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Άγκυρας στη διαδικασία.

Η Τουρκία ως υπερασπιστής του μουσουλμανικού κόσμου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η Τουρκία εμφανίστηκε – τόσο μέσα από τη ρητορική της όσο και με την παρουσία της στη Σύνοδο – ως εκπρόσωπος και υπερασπιστής του μουσουλμανικού κόσμου. Χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών, η Άγκυρα προέβαλε την ανάγκη της ενότητας του ισλαμικού κόσμου απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ερντογάν: «Είναι καθήκον μας να είμαστε ενωμένοι. Ο ισλαμικός κόσμος, που τώρα αριθμεί σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια, πρέπει να γίνει ένας εννιαίος πόλος ισχύος. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας εποχής — μιας εποχής στην οποία ο μουσουλμανικός κόσμος πρέπει να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο ρόλο».

Πηγή: Deutsche Welle

