Στον Παναμά την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα μεταβεί στον Παναμά την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει υποτιθέμενη κινεζική ανάμιξη στη διώρυγα.

Ο Χέγκσεθ θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στην Κεντρική Αμερική και θα «συναντηθεί με τους ανώτερους αξιωματούχους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και της ασφάλειας χωρών εταίρων σε μια σειρά διμερών συναντήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε ανακοίνωση.

Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν να «ενισχυθούν οι συνεργασίες μας με τον Παναμά και με άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, με σκοπό την υλοποίηση του κοινού μας οράματος για ένα ειρηνικό και ασφαλές δυτικό ημισφαίριο», πρόσθεσε.

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη αυξήσει την πίεση στον Παναμά, απειλώντας να «ξαναπάρει» τη διώρυγα που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, εγκαινιάστηκε το 1914 και παρέμεινε υπό αμερικανική κυριαρχία έως το 1999.

Ο Παναμάς πήρε πίσω τη διώρυγα εκείνη τη χρονιά, βάσει συμφωνίας που συνήφθη το 1977 με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Δημοκρατικό Τζίμι Κάρτερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι οι δύο χώρες που χρησιμοποιούν κυρίως αυτόν τον δίαυλο που συνδέει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό ωκεανό, και μέσω του οποίου διέρχεται το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Ο κολοσσός CK Hutchison, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, κατέληξε πρόσφατα σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την πώληση λιμένων που ελέγχει σε αμερικανική κοινοπραξία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

