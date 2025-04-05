Πάνω από δεκαέξι τόνοι κοκαΐνης έχουν κατασχεθεί στη Βενεζουέλα από τον Μάρτιο στο πλαίσιο της επιχείρησης «Relámpago» («Αστραπή»), η οποία συνεχίζει να διενεργείται σε περιοχή γειτνιάζουσα με την Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Συνολικά» κατασχέθηκαν ως αυτό το στάδιο «16.308 κιλά κοκαΐνης εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας» στην περιοχή αυτή στο δυτικό τμήμα της χώρας, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κ. Καμπέγιο, που ήδη είχε κάνει λόγο περί κατάσχεσης σχεδόν 10 τόνων στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο υπουργός ανέφερε πως η ποσότητα των ναρκωτικών είχε «παρασκευαστεί στην Κολομβία» και μεταφερόταν «με πλεούμενα και ημικαταδυόμενα» που είχαν κατασκευαστεί «πρόχειρα» στη λίμνη Μαρακάιμπο, τη μεγαλύτερη της Λατινικής Αμερικής, που εκβάλλει στην Καραϊβική Θάλασσα.

Ο κ. Καμπέγιο υποστήριξε πως το κύκλωμα αυτό διακίνησης ναρκωτικών χρηματοδοτούσε συνωμότες που απεργάζονταν απόπειρα ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και κατηγόρησε ηγέτες της αντιπολίτευσης, ανάμεσά τους τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για «δεσμούς» με επιχειρηματία που έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, τον Χοσέ Ενρίκε Ρινκόν.

Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του καταγγέλλουν συχνά σχέδια για την ανατροπή του αρχηγού του κράτους. «Όλα αυτά συνδέονται με εξτρεμιστικούς τομείς της αντιπολίτευσης», διαβεβαίωσε ο κ. Καμπέγιο, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, κάνοντας λόγο περί «συνάντησης» της κυρίας Ματσάδο και του κ. Ρινκόν στην Κολομβία.

Τουλάχιστον επτά δήμαρχοι στην πολιτεία Σούλια έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ανάμεσά τους τέσσερις που ανήκαν στο κυβερνών κόμμα.

