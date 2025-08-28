Στον Λευκό Οίκο ο Τόνι Μπλερ - Συμμετείχε σε συνάντηση με τον Τραμπ για το μέλλον της Γάζας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο οποίος φέρεται να εργάζεται εδώ και μήνες πάνω σε ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα, συμμετείχε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον της περιοχής.

Στις συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, συμμετείχε επίσης ο πρώην βασικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως σημειώνει το BBC, δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση, η οποία περιγράφηκε από τον Λευκό Οίκο ως «απλώς μια συνάντηση πολιτικής», όπως αυτές που συχνά διοργανώνει ο Τραμπ και η ομάδα του.

"Tony Blair took part in a White House meeting with US president Donald Trump to discuss Gaza after the war"



A reminder that the Tony Blair Institute recently helped produce a plan to forcibly expel the entire civilian population from Gaza #GMB pic.twitter.com/jQwRIigCsI — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) August 28, 2025

Ο Μπλερ διετέλεσε για κάποια χρόνια απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού το 2007, εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη των παλαιστινιακών περιοχών και στη δημιουργία συνθηκών για μια λύση δύο κρατών.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλες οι πτυχές» της κατάστασης στη Γάζα βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να ακολουθήσει τη Γαλλία στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους τον επόμενο μήνα, εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει αρκετές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός.

Το αμερικανικό πρακτορείο Axios ανέφερε ότι ο Μπλερ συζητά ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα με τον Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, εδώ και αρκετούς μήνες.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση με τον Μπλερ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σύμφωνα με τους Times: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν σαφής ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και θέλει ειρήνη και ευημερία για όλους στην περιοχή. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον για τη συνάντηση αυτή τη στιγμή».

Το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ (TBI) είχε δηλώσει παλαιότερα ότι «συνομιλεί με πολλές διαφορετικές ομάδες και οργανισμούς που έχουν μεταπολεμικά "σχέδια" για τη Γάζα», αλλά δεν υποστηρίζει καμία κίνηση για μετεγκατάσταση των κατοίκων της.

Ερώτημα παραμένει πάντως το κατά πόσο ο Μπλερ κινείται με την έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης ή αν έχει αναλάβει εκ νέου, ανεπίσημα, ρόλο διεθνούς διαμεσολαβητή.

Πηγή: skai.gr

