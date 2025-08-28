Λογαριασμός
Τουρκία: Συνελήφθησαν στελέχη της αμυντικής εταιρείας Assan Group για στρατιωτική κατασκοπεία

Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα ως ύποπτους για στρατιωτική κατασκοπεία και συμμετοχή στο δίκτυο Γκιουλέν, που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε το πραξικόπημα του 2016

Τουρκία συλλήψεις

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του γενικού διευθυντή του ομίλου Assan, ενός ομίλου άμυνας και κατασκευών προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγουν για στρατιωτική κατασκοπεία, όπως ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη το γραφείο του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με την Jerusalem Post, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες, κρατούνται ως ύποπτοι για στρατιωτική κατασκοπεία και συμμετοχή στο δίκτυο του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Οι έρευνες συνεχίζονταν στα σπίτια και τα γραφεία τους, ενώ 10 εταιρείες που λειτουργούν υπό τον Όμιλο Assan τέθηκαν υπό τη διαχείριση του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Assan, η οποία ιδρύθηκε το 1989, δραστηριοποιείται στους τομείς της άμυνας, των κατασκευών, της εφοδιαστικής και της ενέργειας, και τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε στην παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού και εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Η έρευνα συνεχίζεται προς πολλαπλές κατευθύνσεις», ανέφερε η εισαγγελία.

