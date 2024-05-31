Στην εκτέλεση ενός θανατοποινίτη - καταδικασμένου για τον φόνο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού το 2004, στη διάρκεια ένοπλης διάρρηξης - προχώρησαν την Πέμπτη το βράδυ σωφρονιστικές αρχές της Αλαμπάμα.

Ο 50χρονος Τζέιμι Ρέι Μιλς κηρύχθηκε νεκρός στις 18:26 τοπική ώρα αφού του χορηγήθηκε φονική ένεση.

Η σύζυγός του ΤζοΑν Μιλς, που είχε καταθέσει εναντίον του στη δίκη, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ίδια υπόθεση.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκτέλεση που γίνεται από την αρχή του έτους στην Αλαμπάμα και η έκτη στις ΗΠΑ.

Η προηγούμενη εκτέλεση στην Αλαμπάμα και η πρώτη για το 2024 στις ΗΠΑ ήταν αυτή του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά παγκοσμίως, με τον ΟΗΕ να καταγγέλλει αυτό τον τρόπο της εκτέλεσης ως μορφή «βασανιστηρίου».

The execution Thursday was by lethal injection, and it comes months after Alabama carried out a different execution with nitrogen gas in a U.S. first. https://t.co/tnZewWkGNF — NBC News (@NBCNews) May 31, 2024

Συνολικά 24 εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2023 στις ΗΠΑ, όλες με φονική ένεση.

Είκοσι τρεις από τις 50 αμερικανικές πολιτείες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Έξι άλλες (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) έχουν κηρύξει μορατόριουμ στις εκτελέσεις έπειτα από απόφαση του κυβερνήτη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

